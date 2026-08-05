Операция далась нелегко: Пугачёва легла под нож и теперь проходит реабилитацию, заявил продюсер

«Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом», — сказал Дворцов РИА «Новости».