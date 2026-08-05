Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция далась нелегко: Пугачёва легла под нож и теперь проходит реабилитацию, заявил продюсер

Певица Алла Пугачёва перенесла хирургическое вмешательство по замене тазобедренного сустава и сейчас находится на этапе сложной реабилитации. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя недавнее появление артистки с тростью на фестивале в Юрмале.

«Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом», — сказал Дворцов РИА «Новости».

По информации продюсера, процесс реабилитации затягивается из-за почтенного возраста пациентки. Певице требуется время, чтобы адаптироваться к новому суставу и восстановить двигательную активность. Представители артистки не уточняют, когда она сможет вернуться к публичной деятельности. Состояние здоровья Аллы Борисовны продолжает оставаться в центре внимания поклонников и СМИ.

Напомним, Алла Пугачёва, перенёсшая тяжёлый перелом ноги с повреждением тазобедренного сустава, провела четыре месяца в постели, испытывая панические атаки и страх остаться обездвиженной, но вопреки прогнозам восстановилась быстрее и теперь передвигается без трости. Доктор Ирина Баранова заявила, что причиной перелома стало продолжение приёма статинов вопреки запрету врача. Певица заново училась ходить, преодолевая боль.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.