Капуста за неделю подешевела на 3,3%, картофель — на 2,5%

При этом огурцы, яблоки и бананы немного прибавили — на 0,8% и 0,7% соответственно. В целом же плодоовощная продукция в среднем стала доступнее на 0,7%. Снижение затронуло и другие позиции: морковь подешевела на 2,3%, помидоры — на 2,2%, свёкла столовая — на 1,4%, репчатый лук — на 1%.