Во Владивостоке завершается ремонт филиала детской поликлиники № 3

Более 10 тысяч детей Владивостока будут получать помощь в обновленном филиале поликлиники № 3, ремонт которого завершается в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.
Медицинское учреждение расположено в Камском переулке, ⅓. В историческом здании 1916 года постройки обновлены все внутренние помещения, заменены системы отопления и электроснабжения.
После открытия в филиале продолжат работу восемь педиатрических участков, прививочный и процедурный кабинеты, регистратура. В этом году также благоустроена территория возле главного корпуса.
«Масштабное обновление исторического здания позволит сделать посещение поликлиники более удобным для детей и их родителей. Кабинеты стали светлее и уютнее, полностью модернизированы инженерные системы. Это важный шаг в повышении качества и доступности медицинской помощи нашим пациентам», — отметила главный врач поликлиники Светлана Нагибко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.