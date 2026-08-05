Жизнь с «пополамщиком» выходит совсем не поровну? В Сети посчитали, что женщина теряет до 50 тысяч в месяц

В расчёт включили и домашние дела — готовку, уборку, стирку, закупку продуктов и контроль бытовых запасов. Авторы оценили это время примерно в 65 часов в месяц и перевели его в денежный эквивалент. В итоге подсчёты показали, что совокупная разница из-за финансовых расходов и домашней работы может достигать около 51 тысячи рублей ежемесячно. При этом итог зависит от конкретных договорённостей между партнёрами и распределения обязанностей в паре.