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Союз театральных деятелей открыл отделение для реабилитации участников СВО

Машков: в СТД открыли отделение для реабилитации участников СВО.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и «ввода в мирную жизнь», сообщил председатель СТД РФ Владимир Машков.

Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с главой СТД РФ, народным артистом России Владимиром Машковым.

«Сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где мы будем разговаривать с ними (с военнослужащими, участниками СВО — ред.) о драматургии, вводить их в новую жизнь — мирную. Большая работа», — сказал он на встрече с Путиным.

Также Машков рассказал, что артист театра «Современник» Евгений Павлов уже четвертый год служит в зоне проведения специальной военной операции, а сейчас он стал участником первой фронтовой творческой бригады.

«Когда такие ребята есть, а их очень много, и на линии боевого соприкосновения, и в театрах, конечно, бесспорно, победа будет за нами — сохраним и страну, и нашу великую культуру» — заключил глава СТД РФ.