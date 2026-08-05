Союз театральных деятелей открыл отделение для реабилитации участников СВО

«Сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где мы будем разговаривать с ними (с военнослужащими, участниками СВО — ред.) о драматургии, вводить их в новую жизнь — мирную. Большая работа», — сказал он на встрече с Путиным.