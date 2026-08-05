JPR: Привлекательность женской фигуры определяет соотношение груди и талии

Исследователи из японского Женского университета Вайо выяснили, что мужчины при оценке женской привлекательности больше обращают внимание не на соотношение талии и бедер, а на пропорции талии и груди.
По данным журнала JPR, в эксперименте участвовали 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Им предлагали оценить сгенерированные изображения женских фигур, на которых менялось только соотношение талии к груди и талии к бедрам.
Наиболее привлекательными для участников стали силуэты с соотношением талии к груди от 0,6 до 0,7 — то есть с узкой талией и относительно большой грудью. При этом изменение соотношения талии и бедер практически не влияло на оценки.
Авторы утверждают, что результаты ставят под сомнение распространенную теорию о том, что главным показателем привлекательности является соотношение талии и бедер. Исследователи предполагают, что в предыдущих работах роль бедер могла быть переоценена, поскольку большая грудь визуально делает талию тонкой.
Тем временем 63 процента жителей России считают главой семьи мать, а не отца. Согласно исследованию, на вопрос о том, почему главной в семье является мать, а не отец, 43 процента опрошенных ответили «так сложилось».