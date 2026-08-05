Около 5 тысяч КТ-исследований провели в Кузбасском кардиодиспансере

Почти 5 тысяч исследований провели на современном мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ) в Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л. С. Барбараша. Данным оборудованием учреждение оснастили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики минздрава региона.
Всего на аппарате уже обследовали 1974 пациента. Современный МСКТ позволяет проводить диагностику органов дыхания, головного мозга, суставов, брюшной полости, легких, сердца и сосудов в 2D-, 3D- и 4D-форматах. Наибольшее число исследований выполнено для пациентов с онкозаболеваниями.
«Современное оборудование позволяет специалистам оперативно получать полную информацию о состоянии здоровья пациентов и устанавливать точные диагнозы, что особенно важно при лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — указано в сообщении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.