Боулеры Волгоградской области стали бронзовыми призерами чемпионата России

Мужская сборная Волгоградской области завоевала бронзовые медали в командной части чемпионата России по боулингу среди мужчин и женщин, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном комитете физической культуры и спорта.
Соревнования прошли с 29 июля по 3 августа в Самаре. В них приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов. Мужская сборная Волгоградской области завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях в составе пяти человек. Победителями турнира стали атлеты из Тюменской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.