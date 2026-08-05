В Стерлитамаке Башкирии установили мобильный диагностический комплекс

Специализированный мобильный диагностический комплекс поступил в городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака Республики Башкортостан, что соответствует целям национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Он располагается на базе автомобиля «ГАЗ Соболь», укомплектованном высокотехнологичным оборудованием. Выездная служба позволит педиатрам и узким специалистам проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и консультации в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют штатные детские врачи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.