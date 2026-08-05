Главные новости за 5 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Орловской области в госсобственность безвозмездно приняты три земельных участка совокупной площадью более 3,1 га от ООО «Орел-Агро-Продукт» (входит в «Мираторг»). Они расположены в Кромском районе и будут отнесены в казну в течение четырех месяцев.