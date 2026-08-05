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Европейские корпорации успели получить от ИИ больше компаний из США

Вопреки ожиданиям, что основной доход от внедрения искусственного интеллекта получат молодые фирмы-разработчики моделей, реальность оказалась иной. Последние финансовые отчёты показывают, что ключевыми бенефициарами становятся крупные европейские технологические корпорации с многолетней историей, отмечает Reuters.

Вопреки ожиданиям, что основной доход от внедрения искусственного интеллекта получат молодые фирмы-разработчики моделей, реальность оказалась иной. Последние финансовые отчёты показывают, что ключевыми бенефициарами становятся крупные европейские технологические корпорации с многолетней историей, отмечает Reuters.

Такие игроки, как SAP, Capgemini, Sopra Steria и OVHcloud, фиксируют ускорение роста и улучшение прогнозов на фоне перехода бизнеса от экспериментов к реальному использованию ИИ в повседневных процессах.

Однако практика показала, что сделать искусственный интеллект по-настоящему эффективным внутри сложной структуры значительно труднее, чем просто получить доступ к технологии. Крупные организации редко полагаются на единственного поставщика — они выбирают разные модели для разных задач, учитывая производительность, требования безопасности и регуляторные нормы. Центральная проблема сегодня сместилась: главное — не выбор алгоритма, а его бесшовная интеграция с существующим ПО, данными и бизнес-процессами.

По мере перехода от экспериментов к практике доля затрат на внедрение, интеграцию и управление в цепочке создания стоимости ИИ неуклонно растёт. Показательный пример — SAP: облачные заказы компании в сопоставимых валютах выросли на 26% до 22,9 млрд евро.

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