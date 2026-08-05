Европейские корпорации успели получить от ИИ больше компаний из США

Однако практика показала, что сделать искусственный интеллект по-настоящему эффективным внутри сложной структуры значительно труднее, чем просто получить доступ к технологии. Крупные организации редко полагаются на единственного поставщика — они выбирают разные модели для разных задач, учитывая производительность, требования безопасности и регуляторные нормы. Центральная проблема сегодня сместилась: главное — не выбор алгоритма, а его бесшовная интеграция с существующим ПО, данными и бизнес-процессами.