Зубр напал на человека в польской части Беловежской пущи

Еще один опасный инцидент произошел в конце июля. Турист во время прогулки на природе в Румынии столкнулся с бурым медведем, однако заметил хищника не сразу. Мужчина был настолько поглощен просмотром контента в своем мобильном телефоне, что потерял бдительность и обратил внимание на животное только тогда, когда оно уже коснулось до его ноги.