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Зубр напал на человека в польской части Беловежской пущи

Зубр напал на мужчину в польской части Беловежской пущи. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь.

Зубр напал на мужчину в польской части Беловежской пущи. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь.

Польский турист в своих социальных сетях рассказал, что мужчина, который стал жертвой нападения, намеренно спровоцировал животное и подошел к нему почти в плотную.

Свидетели происшествия призывали пострадавшего не двигаться, пока зубр находился рядом, чтобы не спровоцировать повторную агрессию. Чтобы спасти человека, автор поста подъехал к животному на автомобиле и отвлек его. После этого зубр отошел, и мужчина смог самостоятельно подняться и уйти.

— Это дикое животное весом несколько сотен килограммов, и оно может быть очень опасным в случае угрозы. Одно безрассудное решение может закончиться трагедией, — приводят слова поляка в материале.

Еще один опасный инцидент произошел в конце июля. Турист во время прогулки на природе в Румынии столкнулся с бурым медведем, однако заметил хищника не сразу. Мужчина был настолько поглощен просмотром контента в своем мобильном телефоне, что потерял бдительность и обратил внимание на животное только тогда, когда оно уже коснулось до его ноги.

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