До инвалидности за считанные часы: врач назвала очень опасную инфекцию

«Менингококковая инфекция очень коварна своими осложнениями не только в острый период, но и в дальнейшем — на многие годы, а иногда и на всю жизнь. Заболевание может прогрессировать настолько стремительно, что от появления первых симптомов до критического состояния иногда проходит всего несколько часов», — отметила Вильниц.