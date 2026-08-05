До инвалидности за считанные часы: врач назвала очень опасную инфекцию

Гнойный менингит может за несколько часов привести к тяжелым последствиям для мозга и организма в целом. Инфекционист Алла Вильниц рассказала, почему это заболевание считается одним из самых опасных. Об этом пишет Lenta.ru.
«Менингококковая инфекция очень коварна своими осложнениями не только в острый период, но и в дальнейшем — на многие годы, а иногда и на всю жизнь. Заболевание может прогрессировать настолько стремительно, что от появления первых симптомов до критического состояния иногда проходит всего несколько часов», — отметила Вильниц.
По словам специалиста, особенно опасны гнойные формы менингита, при которых воспалительный процесс затрагивает оболочки головного мозга. Примерно каждый четвертый случай заканчивается инвалидностью, а многим пациентам требуется длительная реабилитация.
Врач отметила, что среди возможных осложнений встречаются потеря слуха, проблемы с речью, ухудшение памяти и других когнитивных функций, нарушения движений, эпилепсия и инсульты. При тяжелом течении инфекции, когда менингит сочетается с сепсисом, могут возникать нарушения кровоснабжения тканей и необратимые повреждения организма.
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