В Омске пройдет мероприятие в формате «Музыкальный пикник»

Мероприятие в формате «Музыкальный пикник» состоится в Омске 7 и 8 августа, сообщили в министерстве культуры региона. Его организуют в соответствии с задачами нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Семья».
Площадкой для проведения мероприятия станет парк «На Королева». Посетители смогут расположиться на пледах или креслах-мешках и насладиться музыкой на свежем воздухе.
Вечером 7 августа гостей ждет рок-программа Омского губернаторского камерного оркестра. А 8 августа перед посетителями парка выступят солисты и ансамбли Омской филармонии, Государственный академический симфонический оркестр и Омский хор. Они представят программы «Русский рок», «Жемчужина Сибири», «Лето, музыка и мы» и «Симфония лета».
Также на территории парка организуют фудкорт, маркет местных мастеров и интерактивные события. Дети смогут провести время на аттракционах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. По нацпроекту «Семья» продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.