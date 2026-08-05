Танкер атакован недалеко от побережья Йемена, капитан судна услышал взрыв

Атака на танкер зафиксирована в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что инцидент обозначен как нападение. Члены экипажа не пострадали.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена», — говорится в сообщении.
Кроме того, капитан танкера сообщил, что слышал громкий взрыв в непосредственной близости от судна.
Ранее сайт KP.RU писал, что сухогруз подвергся удару у берегов Омана в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар. Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда. При этом один из моряков сухогруза пропал без вести.