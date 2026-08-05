Танкер атакован недалеко от побережья Йемена, капитан судна услышал взрыв

Ранее сайт KP.RU писал, что сухогруз подвергся удару у берегов Омана в Ормузском проливе, на борту вспыхнул пожар. Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда. При этом один из моряков сухогруза пропал без вести.