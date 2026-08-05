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В Зеленоградске сотрудник администрации «кошмарил» бизнесмена

Чиновник не смог оспорить свое увольнение в суде.

В Зеленоградске бывший сотрудник администрации не смог оспорить свое увольнение в суде.

Мужчина обратился в суд с иском, в котором просил восстановить себя на работе, а также потребовал 36 тысяч рублей за вынужденный прогул и 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Однако на заседание пришла действующая сотрудница администрации и рассказала о причинах увольнения истца. Как оказалось, чиновник создавал препятствия в работе одного из бизнесменов.

По этому поводу провели проверку и решили уволить чиновника.

Суд пришел к выводу, что процедура увольнения была проведена правильно.