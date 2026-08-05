Зеленский: Запад сократил поставки ракет ПВО Украине, чтобы та стала сговорчивее

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что сокращение поставок ракет противовоздушной обороны со стороны западных партнеров может быть целенаправленной тактикой, призванной подтолкнуть Киев к переговорам. Он отметил, что в текущем году поставки ракет ПВО сократились втрое по сравнению с предыдущим годом.