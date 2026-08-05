Зеленский: Запад сократил поставки ракет ПВО Украине, чтобы та стала сговорчивее

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что сокращение поставок ракет противовоздушной обороны со стороны западных партнеров может быть целенаправленной тактикой, призванной подтолкнуть Киев к переговорам. Он отметил, что в текущем году поставки ракет ПВО сократились втрое по сравнению с предыдущим годом.
— Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, — передает слова главы государства РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен содействовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. По его словам, американская сторона проведет дипломатическую работу, чтобы оценить возможность возвращения Москвы и Киева за стол переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт. Глава Белого дома также вновь заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
По словам Марко Рубио, президент США считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании кризиса.