Форвард «Рубина» Мирлинд Даку перейдет в «Спартак»

Сходятся разные источники, среди которых «Чемпионат» и албанское издание IndeksOnline, в стоимости трансфера. Они сообщают, что Даку обойдется «Спартаку» в €11 млн. Это достаточно солидная по меркам современной Российской премьер-лиги (РПЛ) сумма. Вероятно, «Рубин» смог бы выручить за футболиста больше, если бы не пункт об отступных, установленный именно на уровне €11 млн.