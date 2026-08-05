В Калининградской области разоблачили литовца, который 13 лет собирал и передавал гостайну

В Калининградской области вычислили гражданина Литвы, который с 2011 по 2024 год собирал и передавал за рубеж сведения, составляющие государственную тайну. Об этом пресс-служба областного суда пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 5 августа.
Иностранца разоблачили сотрудники регионального УФСБ. Суд пришёл к выводу, что собранные им сведения могли использовать против безопасности России, и назначил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). При определении срока учли тяжёлые хронические заболевания мужчины. Его телефон и спецсредства конфискуют. Приговор пока не вступил в силу.
В Польше силовики задержали украинских журналистов во время съёмки границы с Калининградской областью и выдворили их из страны.