Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России Машковым

По случаю этой круглой даты, как рассказал Владимир Машков, проводятся масштабные общественные мероприятия, включая мастер-классы, фестивали и проекты. «Один из ключевых проектов юбилейного года, который мы реализовали вместе с Российскими железными дорогами. Это театральный поезд. Два красивых поезда, современных, красиво украшенных», — подчеркнул он.