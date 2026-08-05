Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Ранее The Times писала, что крупнейшие континентальные структуры — Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться скорейшей отставки господина Инфантино. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Отмечается, что президент FIFA собирался возглавить эту организацию, а его базовая зарплата на посту составила бы $30 млн в год без учета бонусов. Из-за волны критики он отказался от этого проекта.