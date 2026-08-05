В Кемеровском округе Кузбасса открыли новые медпункты

Новые медпункты открыты в селе Мазурово и деревне Мозжухе в Кемеровском округе Кузбасса, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Лечебные учреждения были построены при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, в селе Мазурово открыли фельдшерско-акушерский пункт, а в деревне Мозжухе — фельдшерский здравпункт. Медпомощь в новых модульных комплексах получают более чем 2,4 тысячи человек, включая 518 детей.
«Здесь и медикам удобно работать, и для пациентов созданы комфортные условия. При этом есть все необходимое оборудование для оказания помощи. Мы добиваемся того, чтобы обновление здравоохранения Кузбасса носило системный характер, а его результаты были заметны людям по всему региону», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Современные лечебные учреждения оснащены аппаратами ЭКГ, дефибрилляторами, портативными анализаторами, пульсоксиметрами. Также медпункты имеют доступ к высокоскоростному интернету, который необходим для проведения телемедицинских консультаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.