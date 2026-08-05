В Кемеровском округе Кузбасса открыли новые медпункты

«Здесь и медикам удобно работать, и для пациентов созданы комфортные условия. При этом есть все необходимое оборудование для оказания помощи. Мы добиваемся того, чтобы обновление здравоохранения Кузбасса носило системный характер, а его результаты были заметны людям по всему региону», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.