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Участники выборов в Госдуму разыграли места в избирательном бюллетене

Центризбирком (ЦИК) определил, в каком порядке партии, участвующие в сентябрьских выборах в Госдуму, будут располагаться в избирательном бюллетене. Первый номер получила «Единая Россия», последний, 11-й, — «Новые люди». Главное, однако, не место в списке, а позитивный настрой, объяснила партийцам председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Центризбирком (ЦИК) определил, в каком порядке партии, участвующие в сентябрьских выборах в Госдуму, будут располагаться в избирательном бюллетене. Первый номер получила «Единая Россия», последний, 11-й, — «Новые люди». Главное, однако, не место в списке, а позитивный настрой, объяснила партийцам председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Процедура распределения мест в избирательном бюллетене проходила в атриуме ЦИКа, где к назначенному часу собрались представители всех 11 партий, зарегистрированных на выборах в Госдуму. Многие по такому поводу принарядились сообразно случаю: либерал-демократы пришли в комбинезонах военного образца с лозунгом «выбирай ЛДПР», эсеры были в желтых футболках с надписью «Справедливая Россия», а товарищи из «Коммунистов России» щеголяли красными шарфами. «Новые люди» использовали футболки фирменного бирюзового цвета разной степени насыщенности. Наконец, представители Партии пенсионеров пришли в белом, но с эмблемой на груди в виде красного сердца. Среди присутствующих было также немало людей в военной форме с наградными планками. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков нес на лацкане костюма значок с изображением голубя мира.

Подробнее — в материале «Ъ» «От “единых’до “новых””.

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