Участники выборов в Госдуму разыграли места в избирательном бюллетене

Процедура распределения мест в избирательном бюллетене проходила в атриуме ЦИКа, где к назначенному часу собрались представители всех 11 партий, зарегистрированных на выборах в Госдуму. Многие по такому поводу принарядились сообразно случаю: либерал-демократы пришли в комбинезонах военного образца с лозунгом «выбирай ЛДПР», эсеры были в желтых футболках с надписью «Справедливая Россия», а товарищи из «Коммунистов России» щеголяли красными шарфами. «Новые люди» использовали футболки фирменного бирюзового цвета разной степени насыщенности. Наконец, представители Партии пенсионеров пришли в белом, но с эмблемой на груди в виде красного сердца. Среди присутствующих было также немало людей в военной форме с наградными планками. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков нес на лацкане костюма значок с изображением голубя мира.