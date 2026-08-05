Житель воронежского села обнаружил на своем участке 13 снарядов времен войны

Мужчина срочно вызвал на место спасателей. Группа аварийно-спасательной службы области извлекла 13 боепрпипасов, среди которых были: шесть артиллерийских снарядов 76 мм, столько же минометных мин 50 мм и один — артиллерийский снаряд 76 мм немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Весь этот арсенал уничтожат на специальной площадке.