Третье за две недели массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии

Очередное массовое отключение энергии в среду, 5 августа, произошло в Грузии. Света нет как в Тбилиси, так и в других городах. Это уже третье масштабное отключение, произошедшее в республике за последние две недели. Об этом сообщило РИА Новости.
Почти вся территория Грузии вечером 23 июля осталась без электричества. Перебои с электроснабжением произошли в Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и ряде других населенных пунктов. Из-за отключения электричества была частично прервана подача воды.
Уже 25 июля в Грузии второй раз за двое суток произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно затронуло Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сообщалось, что в столице была приостановлена работа метро, возникли перебои с движением поездов и водоснабжением.
Позже в Абхазии также пропало электричество. Без света остались Сухум, Пицунда, Гагра, Гудаута, Ткуарчал и Цандрипш. Причиной стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции. Министерство энергетики республики тогда сообщило о запуске процесса восстановления подачи электроэнергии.