Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третье за две недели массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии

Очередное массовое отключение энергии в среду, 5 августа, произошло в Грузии. Света нет как в Тбилиси, так и в других городах. Это уже третье масштабное отключение, произошедшее в республике за последние две недели. Об этом сообщило РИА Новости.

Очередное массовое отключение энергии в среду, 5 августа, произошло в Грузии. Света нет как в Тбилиси, так и в других городах. Это уже третье масштабное отключение, произошедшее в республике за последние две недели. Об этом сообщило РИА Новости.

Почти вся территория Грузии вечером 23 июля осталась без электричества. Перебои с электроснабжением произошли в Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и ряде других населенных пунктов. Из-за отключения электричества была частично прервана подача воды.

Уже 25 июля в Грузии второй раз за двое суток произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно затронуло Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сообщалось, что в столице была приостановлена работа метро, возникли перебои с движением поездов и водоснабжением.

Позже в Абхазии также пропало электричество. Без света остались Сухум, Пицунда, Гагра, Гудаута, Ткуарчал и Цандрипш. Причиной стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции. Министерство энергетики республики тогда сообщило о запуске процесса восстановления подачи электроэнергии.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают четыре государства — члена ООН (Россия, Венесуэла, Сирия и Никарагуа), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше