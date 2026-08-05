20 фальшивок изъяли из денежного оборота в Волгоградской области

Поддельных купюр номиналом 1000 рублей в регионе во II квартале 2026 года выявлено 7, а за аналогичный период в прошлом году — 6. Также было обнаружено по одной купюре номиналом 500 и 2000 рублей, тогда как годом ранее не было выявлено ни одной подобной.