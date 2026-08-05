В Омске участники «Точки роста» презентовали бизнес-проекты

Защита проектов летней профильной смены Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста» состоялась в Омске в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Омской области.
160 школьников из районов Омской области и Омска представили свои идеи перед жюри. В этом году смена проходила на базе лагеря «Юбилейный». Среди проектов были, например, создание биоразлагаемой упаковки на основе грибного мицелия и умный ассистент для ухода за растениями с искусственным интеллектом.
Победителями в номинациях стали Екатерина Полещук («Мишки Вишни» — игрушки с натуральным наполнителем), Мария Старостенко («Золотая тыква» — выращивание и переработка), Мадияр Жакупов («Ровесник» — онлайн-портал), Диана Ивасенко («Дива» — студия маникюра), Светлана Соловьева («Точка на карте» — региональный туризм), Мария Афонина и Дарья Чикишева («Уютный круг» — помощь участникам СВО). Все победители получили денежные призы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.