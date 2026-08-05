В Омске участники «Точки роста» презентовали бизнес-проекты

160 школьников из районов Омской области и Омска представили свои идеи перед жюри. В этом году смена проходила на базе лагеря «Юбилейный». Среди проектов были, например, создание биоразлагаемой упаковки на основе грибного мицелия и умный ассистент для ухода за растениями с искусственным интеллектом.