Более 600 жителей Приморья нашли работу с поддержкой Социального фонда

Свыше 600 жителей Приморского края нашли работу через региональное отделение Социального фонда России, сообщили в агентстве проектного управления региона. Поддержку в трудоустройстве оказывают в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
За пять лет субсидии помогли 650 жителям региона трудоустроиться на новом месте. Программы компенсируют работодателям часть расходов на выплаты новым сотрудникам — молодым специалистам, людям с инвалидностью, тем, кто потерял работу из-за сокращения или длительно находится в статусе безработного.
Отметим, что также с 2025 года на субсидии Соцфонда создано и оборудовано 30 рабочих мест для людей с инвалидностью. Граждане, не нашедшие работу в своих населенных пунктах, смогли трудоустроиться в других регионах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.