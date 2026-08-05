В Омской области пройдет первый фестиваль чалдонских традиций

Первый Фестиваль чалдонских традиций, посвященный культуре русских сибиряков, пройдет с 28 по 30 августа в Горьковском районе Омской области на базе отдыха «Альпийская деревня». Мероприятие соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве культуры.
Мультиформатное событие под открытым небом подготовило для гостей народную музыку, ремесла, хороводы и старинные рецепты. Среди гастроудивлений: 320 литров тройной ухи, 500 литров окрошки с холодцом и квасом, 2180 порций сырчиков-снежков (чалдонское мороженое) и 2500 порций чалдонского увара — напитка из трав и ягод. Также в программе — конкурс гармонистов, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по росписи и гончарному делу, катание на бричках и гастровечерка с печеной картошкой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.