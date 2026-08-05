Wildberries готовится запустить собственный мессенджер

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб. По данным ФАС, в начале 2024 года доля Wildberries на рынке составила 47%.