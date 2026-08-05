Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries готовится запустить собственный мессенджер

«Ъ» обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.

«Ъ» обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.

Ранее глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки, писал ТАСС в июне. «Ъ» направил запрос в Wildberries & Russ.

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб. По данным ФАС, в начале 2024 года доля Wildberries на рынке составила 47%.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше