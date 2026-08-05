Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Кровавый водопад — это один из самых необычных природных объектов на планете: ярко-красный поток воды вытекает из-под ледника Тейлора в Антарктиде и окрашивает лед, стекающий в озеро Бонни. Красный цвет не связан с водорослями, как считалось ранее, а вызван растворенным железом, которое быстро окисляется при взаимодействии с воздухом. Это железо содержится в древнем резервуаре гиперсоленой воды, находящейся под льдом как минимум 1,5 миллиона лет — благодаря высокой солености рассол не замерзает даже в толще ледника.