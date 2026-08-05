Пермяк выплатил почти полмиллиона рублей за драку

Житель Перми полностью возместил ущерб мужчине, которого избил во время конфликта на улице. Исполнить решение суда удалось после того, как судебные приставы запретили должнику совершать регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью.
Инцидент произошел во время прогулки потерпевшего с собакой. Между ним и случайным прохожим вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку.
В результате нападения мужчина получил травмы средней степени тяжести. Врачи диагностировали повреждения челюстно-лицевой области, многочисленные ушибы и ссадины. После лечения ему потребовалось дорогостоящее протезирование зубов. Из-за расходов на восстановление здоровья и причиненного морального вреда пострадавший обратился в суд.
Суд обязал виновника компенсировать расходы на лечение, а также выплатить компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила около 450 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам. Должнику предоставили срок для добровольной оплаты, однако он не выполнил требования суда.
Тогда приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих мужчине двух земельных участков, квартиры и четырех зданий. После применения этой меры должник полностью погасил задолженность. Денежные средства были перечислены пострадавшему, после чего исполнительное производство завершили.