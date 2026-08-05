Пермяк выплатил почти полмиллиона рублей за драку

Тогда приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих мужчине двух земельных участков, квартиры и четырех зданий. После применения этой меры должник полностью погасил задолженность. Денежные средства были перечислены пострадавшему, после чего исполнительное производство завершили.