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Любинский: современная Германия не может быть посредником по Украине

Германия не может претендовать на роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, заявили в МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Ведущая политику милитаризации современная Германия не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль, одновременно пытаясь диктовать свои условия», — сказал Любинский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти Соединенных Штатов не выходили из процесса посредничества по разрешению кризиса на Украине. По словам Пескова, фокус их внимания сместился на другие, более важные для них проблемы.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что террористическая угроза от Киева должна быть полностью уничтожена.

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