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В Иркутске откроется поликлиника № 15

Учреждение рассчитано почти на 500 посещений в смену.

Открытие Иркутской поликлиники № 15 повысит доступность медпомощи для 40 тысяч жителей, что соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Шестиэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. метров рассчитано на 499 посещений в смену и обслуживает 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых — дети. Создано 282 рабочих места, укомплектованность персонала — 95%.

В структуре поликлиники — взрослое и детское отделения, женская консультация, диагностические отделения, лаборатория, физиотерапия, зал ЛФК, галокамера. Также для детей оборудованы комната «Мать и дитя» и три игровые зоны. Оснащение поликлиники включает более 1,3 тыс. единиц медтехники, включая рентген-комплекс, цифровой флюорограф и маммограф, видеоэндоскопическое оборудование, системы мониторинга и анализаторы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.