Times: Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил властям Марокко провести финальный матч ЧМ-2030. В обмен он попросил поддержать его кандидатуру на пост главы организации. Об этом сообщило издание The Times.
Государство станет одной из стран-хозяек мирового первенства наряду с Испанией и Португалией. Кроме того, три матча турнира должны состояться в Южной Америке.
На данный момент Инфантино находится в Марокко, где уже провел кризисное совещание с официальными лицами ФИФА. Тем временем давление на него только усиливается — причиной стало его решение продать права на проведение чемпионата мира, пишет издание.
Президент Футбольной ассоциации Иордании, принц Али бин Аль-Хусейн, в свою очередь, заявил, что Инфантино пытался шантажировать его организацию. По его словам, ФИФА отказывалась помогать в решении ряда проблем до тех пор, пока ассоциация не согласится поддержать кампанию по переизбранию.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о том, что потерял доверие к Инфантино. А газета The Telegraph сообщила, что УЕФА проголосует за отстранение его от должности, если Инфантино откажется уйти в отставку сам.