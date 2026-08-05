Times: Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

Президент Футбольной ассоциации Иордании, принц Али бин Аль-Хусейн, в свою очередь, заявил, что Инфантино пытался шантажировать его организацию. По его словам, ФИФА отказывалась помогать в решении ряда проблем до тех пор, пока ассоциация не согласится поддержать кампанию по переизбранию.