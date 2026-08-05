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Воронежский «Факел» стартовал в Кубке России с поражения от «Динамо»

Решающий гол «огнеопасные» пропустили в компенсированное ко второму тайму время.

Источник: Комсомольская правда

5 августа в Воронеже на «Маршакане» состоялся матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». По ходу встречи гости владели неоспоримым преимуществом (по ударам в створ — 8:1), но добыть победу смогли лишь в компенсированное ко второму тайму время. Когда казалось, что болельщиков ждет серия пенальти, бело-голубые удачно разыграли угловой и победу «Динамо» (1:0) принес… автогол капитана «Факела» Игоря Юрганова, срезавшего мяч в свои ворота на 90+2 минуте. Итог — первый с июня 2001 года триумф москвичей в Воронеже.

Теперь 10 августа «Факел» примет на своем поле грозненский «Ахмат» в рамках третьего тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30.

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