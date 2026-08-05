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Без света, газа и горячей воды оставят волгоградцев в четверг, 6 августа

Греть воду придётся жителям домов в Советском районе Волгограда до 17 августа.

Оставить волгоградцев без света, газа и горячей воды собираются коммунальщики в четверг, 6 августа.

Греть воду придётся жителям домов в Советском районе Волгограда до 17 августа по адресам:

ул. Маршала Василевского, 2, 4, 6,

пр. Университетский, 100.

Не смогут зарядить гаджеты и воспользоваться кондиционерами в жару в четырёх районах областного центра:

Дзержинский район 09:00−17:00.

ул. Качинцев, 63а,

ул. Новодвинская, 17, 20, 34а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

ул. Трехгорная, 21;

Красноармейский район 09:00−17:00.

ул. Гражданская, 26а, 64, 93,

ул. Доценко, 47;

Краснооктябрьский район 09:00−17:00.

ул. Араратская, 41−51, 53, 38−70, 55−65,

ул. Былинная, 27−37,

пер. 3-й Былинный, 1−13, 2−12,

пер. 1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8−12, 7−15,

пер. 2-й Манежный, 1−9, 2, 4,

пер. 3-й Манежный, 3−17,

пер. 4-й Манежный, 1−9, 2−18,

пер. 4-й Лётный, 22−44, 23−39,

ул. Телефонная, 46−52.

Тракторозаводский район 09:00−17:00.

пер. Бакунина, 23, 23а,

ул. Баумана, 40−64, 40а, 33−57,

ул. Боткина, 43−77, 48, 50−86,

ул. Метростроевская, 9, 11, 46−58,

пер. Ногина, 25, 33, 34/1, 34,

ул. Льговская, 14, 16, 18, 20.

Без газа оставят:

с 10:00 6 августа до 10:00 7 августа в селе Киреево Ольховского района.

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