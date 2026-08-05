Без света, газа и горячей воды оставят волгоградцев в четверг, 6 августа

Оставить волгоградцев без света, газа и горячей воды собираются коммунальщики в четверг, 6 августа.
Греть воду придётся жителям домов в Советском районе Волгограда до 17 августа по адресам:
ул. Маршала Василевского, 2, 4, 6,
пр. Университетский, 100.
Не смогут зарядить гаджеты и воспользоваться кондиционерами в жару в четырёх районах областного центра:
Дзержинский район 09:00−17:00.
ул. Качинцев, 63а,
ул. Новодвинская, 17, 20, 34а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
ул. Трехгорная, 21;
Красноармейский район 09:00−17:00.
ул. Гражданская, 26а, 64, 93,
ул. Доценко, 47;
Краснооктябрьский район 09:00−17:00.
ул. Араратская, 41−51, 53, 38−70, 55−65,
ул. Былинная, 27−37,
пер. 3-й Былинный, 1−13, 2−12,
пер. 1-й Манежный, 6, 6а, 8б, 8−12, 7−15,
пер. 2-й Манежный, 1−9, 2, 4,
пер. 3-й Манежный, 3−17,
пер. 4-й Манежный, 1−9, 2−18,
пер. 4-й Лётный, 22−44, 23−39,
ул. Телефонная, 46−52.
Тракторозаводский район 09:00−17:00.
пер. Бакунина, 23, 23а,
ул. Баумана, 40−64, 40а, 33−57,
ул. Боткина, 43−77, 48, 50−86,
ул. Метростроевская, 9, 11, 46−58,
пер. Ногина, 25, 33, 34/1, 34,
ул. Льговская, 14, 16, 18, 20.
Без газа оставят:
с 10:00 6 августа до 10:00 7 августа в селе Киреево Ольховского района.