Третье за две недели масштабное отключение электричества произошло в Грузии

Причины нового масштабного сбоя официально не называются — власти пока не комментируют ситуацию, как и отвечающие за электроэнергию компании. В конце июля в Грузии уже дважды происходили крупные перебои с электроснабжением, затронувшие Тбилиси и многие другие регионы страны.