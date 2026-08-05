Третье за две недели масштабное отключение электричества произошло в Грузии

В Грузии в среду случилось уже третье крупное отключение электричества за последние две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинских граждан, проживающих в разных регионах страны.
Жители сообщают, что почти весь Тбилиси, Батуми, а также посёлки Гонио, Квариати и Мцхета, регионы Самегрело и некоторые села Душетского муниципалитета остались без электричества.
Причины нового масштабного сбоя официально не называются — власти пока не комментируют ситуацию, как и отвечающие за электроэнергию компании. В конце июля в Грузии уже дважды происходили крупные перебои с электроснабжением, затронувшие Тбилиси и многие другие регионы страны.
Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Грузии Кобахидзе назвал негативное отношение оппозиции к России сформированным извне. По его словам, это произошло из-за влияния иностранных сил, а не внутренних причин.