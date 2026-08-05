Завершается обновление участков трассы Новосибирск — Павлодар

Ремонт двух участков автомобильной дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар возле села Верх-Ирмень в Новосибирской области завершается в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Специалисты работают на объектах общей протяженностью 5,4 км. Уложено новое покрытие, выполняются работы по укреплению обочин, отремонтировано семь водопропускных труб, после чего будут установлены знаки и нанесена разметка. Отметим, что всего в 2026 году на этой трассе планируется отремонтировать более 30 км покрытия.
«Эта трасса входит в региональную опорную сеть и связывает пять районов области. Ежедневно по ней движется грузовой и легковой транспорт, проходят пассажирские и школьные автобусные маршруты. Ремонт позволит обеспечить надежное и безопасное транспортное сообщение для жителей нескольких десятков населенных пунктов», — сказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Иван Павлов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.