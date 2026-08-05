Завершается обновление участков трассы Новосибирск — Павлодар

Специалисты работают на объектах общей протяженностью 5,4 км. Уложено новое покрытие, выполняются работы по укреплению обочин, отремонтировано семь водопропускных труб, после чего будут установлены знаки и нанесена разметка. Отметим, что всего в 2026 году на этой трассе планируется отремонтировать более 30 км покрытия.