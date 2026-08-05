В школе искусств села Большая Елань в Приангарье начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт стартовал в филиале Детской школы искусств рабочего поселка Тельма, расположенном в селе Большая Елань Иркутской области, в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.
Здание 1972 года постройки не ремонтировалось более 50 лет. Там будут обновлены фасад, крыльцо, отмостка, установлены водостоки, обустроена дорожка к скважине, заменены кровля, забор и асфальт. Специалисты уже демонтировали внешнюю обшивку для проверки целостности венцов.
В школе обучаются более 70 детей на художественном, общеэстетическом и подготовительном отделениях. Воспитанники — лауреаты конкурсов, стипендиаты мэра и губернатора. Многие выпускники продолжают обучение по специальностям «дизайн», «архитектура» и «ДПИ». Завершить работы планируется до конца 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.