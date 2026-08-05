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Рубио и глава МИД Британии обсудили обеспечение безопасности Европы

Рубио и Милибэнд пришли к выводу, что европейским странам нужно усиливать свою защиту.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио вместе с главой МИД Британии Эдом Милибэндом обсудили вопросы, касающиеся безопасности Европы. Стороны пришли к выводу, что европейским странам нужно усиливать свою защиту. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Томми Пиготта.

Как он отметил, встреча Рубио и Милибэнд прошла во внешнеполитическом ведомстве Штатов. Они обговорили важность того, чтобы Европа брала на себя большую ответственность в обеспечении своей же безопасности.

Также на встрече политик и дипломат затронули тему иранского конфликта.

«Они подтвердили общую приверженность свободному судоходству в Ормузском проливе и обеспечению того, чтобы Иран никогда не разработал и не получил ядерное оружие», — уточнил Пиготт.

Следует отметить, что перед встрече Рубио сообщил СМИ о планах обсудить кризис на Украине. Однако в заявлении Пиготта конфликт не упоминается.

Напомним, в конце июля прошла встреча руководителя МИД РФ Сергея Лаврова с Марко Рубио. Встреча дипломатов состоялась в Маниле на полях АСЕАН. Ключевой темой дискуссии было состояние двусторонних отношений.

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