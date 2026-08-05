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Топливная биржа уступает влияние на рынке прямым контактам с потребителем

Собеседник «Ъ» в топливной отрасли рассказал, что прежде биржа выступала основным механизмом распределения ресурса и формирования цен, но теперь центр тяжести смещается в сторону прямых двусторонних контрактов между производителями и потребителями. При этом принятые меры не увеличивают производство топлива, а лишь меняют порядок его распределения, обращает внимание источник «Ъ». По его словам, в краткосрочной перспективе регулирование позволит сократить число повторных перепродаж, направить дефицитный ресурс конечным потребителям и уменьшить разрыв между заводскими и мелкооптовыми ценами.

Собеседник «Ъ» в топливной отрасли рассказал, что прежде биржа выступала основным механизмом распределения ресурса и формирования цен, но теперь центр тяжести смещается в сторону прямых двусторонних контрактов между производителями и потребителями. При этом принятые меры не увеличивают производство топлива, а лишь меняют порядок его распределения, обращает внимание источник «Ъ». По его словам, в краткосрочной перспективе регулирование позволит сократить число повторных перепродаж, направить дефицитный ресурс конечным потребителям и уменьшить разрыв между заводскими и мелкооптовыми ценами.

Но фундаментальные причины локальных дефицитов, подчеркивает собеседник «Ъ», таким образом не устраняются.

Текущая стабилизация ситуации преимущественно связана с перераспределением поставок в пользу крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, крупных агломераций — по запросу регуляторов, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Как отметил 5 августа вице-премьер Александр Новак, в регионах с большим числом независимых АЗС проблемы с топливом остаются.

Подробнее — в материале «Канистры внутренних дел».

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