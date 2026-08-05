В Калининградской области 58 подростков добавили родителям проблем ночными походами в клубы и на пляжи

В Калининградской области 58 несовершеннолетних, гулявших после 22:00 без родителей, попались во время ночных проверок. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 5 августа.
Во время рейда полицейские вместе с представителями органов профилактики, сотрудниками ЧОПов и дружинниками проверили более 200 мест, где обычно собирается молодёжь: компьютерные клубы, кафе, дискотеки и пляжи. Десятерых нарушителей передали родителям на месте, остальных доставили в отделы. На взрослых составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Одного из подростков привлекли по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ («Распитие алкоголя в запрещённых местах»). Силовики выясняют, кто продал ему спиртное.
В марте на родителей подростков, нарушавших комендантский час, составили почти столько же протоколов.