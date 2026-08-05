В Калининградской области 58 подростков добавили родителям проблем ночными походами в клубы и на пляжи

Во время рейда полицейские вместе с представителями органов профилактики, сотрудниками ЧОПов и дружинниками проверили более 200 мест, где обычно собирается молодёжь: компьютерные клубы, кафе, дискотеки и пляжи. Десятерых нарушителей передали родителям на месте, остальных доставили в отделы. На взрослых составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).