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Суд вернул государству участок в Воронеже, незаконно переданный под застройку

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск прокуратуры Воронежской области о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью свыше 5 тыс. кв. м в облцентре. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, удовлетворившей иск прокуратуры Воронежской области о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью свыше 5 тыс. кв. м в облцентре. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Суд постановил вернуть участок из частных рук в собственность РФ.

Земля предназначалась для строительства жилого дома, но, как установило следствие, была отчуждена из госсобственности с нарушением публичных процедур. Название компании не уточняется. «Ъ-Черноземье» направил в прокуратуру региона запрос.

Опираясь на результаты экспертиз, суды признали обоснованными доводы обвинителей о несоразмерности предоставленного застройщику участка. Помимо прочего, установлены аффилированность двух строительных фирм, отсутствие намерений использовать объект по целевому назначению, а также нарушение порядка предоставления земли под жилищное строительство.

В конце июля Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу группы компаний «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по покупке части земельного участка площадью 5,3 тыс. кв. м на улице Березовая Роща в Воронеже. Однако эта земля осталась за застройщиком.

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