Суд вернул государству участок в Воронеже, незаконно переданный под застройку

В конце июля Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу группы компаний «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по покупке части земельного участка площадью 5,3 тыс. кв. м на улице Березовая Роща в Воронеже. Однако эта земля осталась за застройщиком.