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Посольство РФ в Израиле направило запрос после задержания востоковеда Кирпиченка

Посольство РФ в Израиле держит вопрос на контроле после задержания Кирпиченка.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с информацией о задержании российского востоковеда Артема Кирпиченка. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. Держим этот вопрос на контроле», — заявил Викторов.

Ранее публицист и экс-депутат Госдумы Дарья Митина в Telegram-канале сообщила, что в Израиле силами секретной полиции был задержан российский историк и писатель Артем Кирпиченок. Митина уточнила, что у Кирпиченка двойное гражданство — Израиля и России. Сообщалось, что писатель перестал выходить на связь 2 августа, сразу после прибытия в Израиль.

Напомним, что Кирпиченок — публицист и исследователь сионизма. Он публично критиковал Израиль за действия в конфликте с Ираном и политику в отношении палестинцев.

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