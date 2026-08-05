Посольство РФ в Израиле направило запрос после задержания востоковеда Кирпиченка

Посольство России в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с информацией о задержании российского востоковеда Артема Кирпиченка. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
«Направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. Держим этот вопрос на контроле», — заявил Викторов.
Ранее публицист и экс-депутат Госдумы Дарья Митина в Telegram-канале сообщила, что в Израиле силами секретной полиции был задержан российский историк и писатель Артем Кирпиченок. Митина уточнила, что у Кирпиченка двойное гражданство — Израиля и России. Сообщалось, что писатель перестал выходить на связь 2 августа, сразу после прибытия в Израиль.
Напомним, что Кирпиченок — публицист и исследователь сионизма. Он публично критиковал Израиль за действия в конфликте с Ираном и политику в отношении палестинцев.