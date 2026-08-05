США аннулировали визу иранского бойца Алиакбари из-за выступлений в России

До этого стало известно, что итальянский футболист Андреа Пирло не станет главным тренером национальной команды из-за связей с Россией. При этом еще несколько дней назад его назначение считалось решенным. Спортсмен стал глобальным амбассадором российского букмекера еще в октябре 2025 года.