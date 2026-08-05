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США аннулировали визу иранского бойца Алиакбари из-за выступлений в России

Иранский тяжеловес и бывший чемпион мира по греко-римской борьбе Амир Алиакбари столкнулся с аннулированием американской визы из-за проведения поединков в России. Об этом в среду, 5 августа, он рассказал в беседе с журналистами.

Иранский тяжеловес и бывший чемпион мира по греко-римской борьбе Амир Алиакбари столкнулся с аннулированием американской визы из-за проведения поединков в России. Об этом в среду, 5 августа, он рассказал в беседе с журналистами.

По словам спортсмена, эти обстоятельства никак не повлияли на его планы. Он не стремится перейти в UFC или PFL и хотел бы провести заключительную часть карьеры в российской лиге ACA.

— Несмотря на то что у меня была американская виза, после боя в России ее аннулировали, но для меня это не имеет значения, — цитирует Алиакбари издание «Чемпионат».

Борец также добавил, что на родине, в Иране, у него не возникало каких-либо трудностей. Несмотря на это, в ряде других государств он столкнулся с определенными ограничениями.

До этого стало известно, что итальянский футболист Андреа Пирло не станет главным тренером национальной команды из-за связей с Россией. При этом еще несколько дней назад его назначение считалось решенным. Спортсмен стал глобальным амбассадором российского букмекера еще в октябре 2025 года.

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