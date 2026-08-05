Депутаты предложили разрешить поступление в старшую школу всем желающим

В рамках пилотного проекта по сокращению обязательных ОГЭ для поступающих в колледжи предлагается запретить отбор в 10-й класс — соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ. Эксперимент действует с 2025 года: в первый год он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, в 2026 году число участников выросло до 12. Суть пилота заключается в том, что ученики 9-х классов, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Власти пилотных регионов гарантируют ученикам поступление на бюджет в местные колледжи. Те же, кто намерен продолжить учебу в 10-м классе, должны сдать четыре ОГЭ.