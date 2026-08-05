Шуваев рассказал Путину о помощи Москвы системами безопасности

Глава государства подчеркнул, что защита жизни и здоровья граждан остается важнейшей задачей для руководства региона. При этом Путин добавил, что на фоне решения вопросов безопасности власти не должны оставлять без внимания развитие экономики и социальную сферу, в частности — необходимость увеличения количества медицинских специалистов в области.