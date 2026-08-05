В Воронеже в матче Кубка России «Факел» забил в свои ворота и проиграл «Динамо»

В матче первого тура группового раунда Кубка России по футболу в группе В пути РПЛ московское «Динамо» в Воронеже минимально обыграло местный «Факел».
Единственный гол в собственные ворота в добавленное ко второму тайму время забил защитник «Факела» Игорь Юрганов.
Он на этот матч выходил на поле с капитанской повязкой.
На стадион в Воронеж пришли 7906 зрителей, в том числе приехало около 600 болельщиков «Динамо».
В следующем туре «Факел» сыграет 18 августа в Грозном с «Ахматом», а «Динамо» дома 19 августа примет «Краснодар».
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше