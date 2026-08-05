В Новосибирской области пройдет фестиваль креативных индустрий «Новатория»

Фестиваль креативных индустрий «Новатория» пройдет с 7 по 9 августа в Новосибирске в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Мероприятие состоится на площадках парка «Арена» и площади ЦКиО «Победа». Фестиваль объединит музыку, кино, театр, танец, современное искусство, конференцию и премию для предпринимателей. Специальным гостем станет писатель и сценарист Александр Цыпкин, который войдет в состав экспертов открытого питчинга для начинающих авторов идей фильмов и сериалов. Также выступят музыканты в стилях пост-панк, хип-хоп, русский рок и танцевальная электроника.
«Для Новосибирской области формат конфестиваля особенно актуален: в регионе сформировалось крупное предпринимательское и креативное сообщество. На начало 2026 года у нас зарегистрировано более 156 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства — это первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое в России. “Новатория” помогает представить область как регион сильных идей, талантливых авторов и растущих креативных индустрий», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.