В Новосибирской области пройдет фестиваль креативных индустрий «Новатория»

«Для Новосибирской области формат конфестиваля особенно актуален: в регионе сформировалось крупное предпринимательское и креативное сообщество. На начало 2026 года у нас зарегистрировано более 156 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства — это первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое в России. “Новатория” помогает представить область как регион сильных идей, талантливых авторов и растущих креативных индустрий», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.